Борисовский БАТЭ в 15 туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги разгромил жодинское «Торпедо-БелАЗ». Матч между соседями прошел 13 июля и закончился со счетом 4:1. БАТЭ с 37 очками пока что попадает на 1 строчку турнирной таблицы, но за ним с отставанием в одно очко идет брестское «Динамо», которое имеет игру в запасе и большие шансы на победу.

Вчера также сыграли «Неман» и «Слуцк» — 0:0, а нынешний аутсайдер минское «Торпедо» уступило «Гомелю» — 1:2.

Ранее в 15 туре сыграли: «Минск» — «Ислочь» — 3:3, «Днепр» — «Энергетик-БГУ» — 3:4.

Сегодня состоится ключевой поединок этого тура — брестское «Динамо» примет одноклубников из Минска.

Игры «Городея» — «Шахтер» и «Славия» — «Витебск» перенесены на 25 сентября.