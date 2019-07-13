В Мозырском районе пьяный 29-летний водитель в пятницу, 12 июля, катал девушку на капоте легковушки, в результате чего та погибла, сообщает NewsBel.by.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 12 июля в одной из деревень Мозырского района. В деревне Скрыгалов 29-летний мозырянин усадил 36-летнюю подругу на капот своего автомобиля марки BMW X5. В тот момент, когда легковушка начала движение, женщина упала под колеса транспортного средства. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.317 УК РБ).

Фигуранту уголовного дела грозит максимально до 7-ми лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.