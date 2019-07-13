Тарифы на некоторые услуги железнодорожных терминалов в Беларуси увеличены на 20-36,4%.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, передает БЕЛТА. Это предусмотрено постановлением ведомства от 17 июня текущего года №50, которое вступило в силу с 13 июля — через 10 дней после официального опубликования.

Повышены тарифы на следующие регулируемые услуги железнодорожных терминалов (вокзалов): оформление проездных документов (билетов) на проезд, их переоформление в день отправления, бронирование мест, оформление возврата платежей за неиспользованный проездной билет или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

«Решение о пересмотре тарифов принято для повышения окупаемости и сокращения убыточности указанных услуг железнодорожных вокзалов, поскольку доходы от их оказания не возмещают соответствующие расходы», — отметили в МАРТ.

После повышения тарифов пассажир при оформлении билета, например, на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий заплатит на 4 копейки больше, при оформлении билета на поезд международных линий «туда» — на 10 копеек больше, «обратно» и (или) от другой станции — на 15 копеек.

Последний раз тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов повышались в мае 2012 года.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время пассажиры могут самостоятельно оформлять билеты на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, международных линий через интернет по банковским пластиковым карточкам. Стоимость такого оформления составляет 24 копейки за билет на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, за билет на поезд международных линий — 78 копеек. В соответствии с постановлением №50 она остается неизменной.