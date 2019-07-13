Вот уже не одно десятилетие общественные организации по всему миру ведут войну со сладкими напитками. Газировка так плотно вошла в нашу жизнь, что даже следящие за своим питанием люди не могут представить себя без бутылочки химического коктейля, который продают и рекламируют повсеместно.

А тот, кто сознательно отказывается от таких напитков, почему-то считает отличной заменой им продающиеся в магазине соки. Хотя, по сути, это все та же сахарная бомба, разве что без газов.

Споры о влиянии на организм сладких напитков ведутся в диетологической среде уже не первый год. Есть ученые, которые говорят о том, что сахар в малых количествах не вредит здоровью, а все проблемы у людей от вредных привычек и малой активности. Но большинство все же сходится на том, что сахар оказывает прямое негативное влияние на нас. Вот и еще одно научное изыскание в подтверждение этой теории недавно опубликовали ученые из Франции. В результате исследования с выборкой в 100 тыс. человек они выяснили, что напитки с высоким содержанием сахара серьезно увеличивают шансы получить онкозаболевание.

По данным исследователей, у тех людей, которые пьют газировку и соки, на 18% чаще диагностируют рак различных органов. А рак груди и вовсе выявляют на 22% чаще. Ученые делают вывод, что сахар влияет на висцеральный жир и маркеры воспаления, которые напрямую связаны с развитием онкологии.

Насколько релевантны эти исследования и можно ли на самом деле пить сладкие напитки, не злоупотребляя ими, «МИР 24» узнал у экспертов. Врач-диетолог и онкологи рассказали о настоящем вреде газировки и соков.

Онколог, химиотерапевт «Клиники амбулаторной онкологии и гематологии» Анатолий Блощиненко объяснил, как стоит воспринимать исследование французских коллег. По его словам, речь не идет о непосредственной связи между газировкой и раком. В первую очередь сладкие напитки приводят к ожирению, которое и увеличивает риск образования опухолей – это доказанный факт.

Кроме того, исследователи выяснили, что прямая связь существует между употреблением газировки и развитием висцерального ожирения. Это куда более опасная ситуация. Она связана с тем, что жир накапливается не под кожей, как это происходит обычно, а во внутренних органах. Например, в печени и кишечнике. Это частая причина для нарушения обмена веществ и гормональной активности – что в свою очередь является фактором развития раковых заболеваний.

«Давно доказана связь между ожирением и риском развития рака. Поэтому мы, как и врачи других специальностей, рекомендуем придерживаться здорового образа жизни, следить за весом и быть физически активным», – заключил Блощиненко.

Профессор, специалист Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицинской диетологии Маргарита Королева считает, что газированные напитки употреблять все же можно. Но крайне редко. Настоящим злом сами по себе они не являются. Вред начинают наносить, когда люди пьют их на постоянной основе. Это обязательно приведет к проблемам со здоровьем.

«Сладкие газированные напитки приводят к нарушению углеводного обмена и нарушению микрофлоры кишечника. Регулярно поступающая сладость нарушает состав микрофлоры, подавляя дружественную флору и поддерживая гнилостные процессы в кишечнике. Уже этот даже фактор нарушает барьерную функцию кишечника и тем самым повышает риск интоксикации организма», – рассказала Королева.

По ее словам, газированные напитки опасны еще и тем, что в них содержится углекислый газ. Благодаря нему, молекулы углеводов буквально «влетают» в состав крови и резко повышают уровень сахара. В результате это приводит к формированию инсулинорезистентности – то есть устойчивости организма к приему инсулина. Для людей со склонностью к развитию диабета это может быть губительно. Кроме того, частое употребление сладких напитков ведет к нарушению жирового обмена, накоплению избыточного веса. Понятно, что в совокупности все эти факторы могут довести и до заболеваний сердечно-сосудистой системы, и до различных видов рака.

В свою очередь, врач-онколог Евгений Ледин считает, что стоит переставать бояться всех продуктов, которые ученые называют «увеличивающими риск развития рака». Все дело в том, что вся наша жизнь так или иначе влияет на образование опухолей.

«Все, что нас окружает, это фактор риска развития рака чего-нибудь – употребление мяса является фактором риска одного рака, употребление овощей – другого. Например, я сейчас передвигаюсь на машине и знаю, что это хуже, чем хождение пешком. Ну и что? Суть в том, что все в нашей жизни должно быть гармонично, в меру, без фанатизма, употребление и мяса, и овощей», – отметил врач-онколог.

Также Ледин подчеркнул, что сама по себе газированная вода не может быть опасной. Он отметил, что на развитие рака желудка влияют, например, пиво, нитраты и соли. Сладких напитков в этом списке нет. Более того, эксперт не видит даже никаких косвенных механизмов влияния газировки на образование рака.

Другое дело – сахар. Это постоянный спутник газированной воды, и именно он может быть причиной развития различных заболеваний.

«Сахара там действительно очень много, и некоторые сладкие газировки я лично из своего рациона по этой причине исключил. Употребление сладостей приводит, в частности, к риску развития сахарного диабета, который, со своей стороны, сам по себе является фактором риска для развития ряда опухолей – поджелудочной железы, кишечника, предстательной железы. Если брать косвенный механизм, он таков», – сказал эксперт.

Также, по его словам, опасность для организма представляют гиподинамия и ожирение. Это может стать фактором риска для развития рака молочной железы. Например, жир, скапливаемый в бедрах у женщин, в постменапаузе приводит к образованию эстрогенов, повышенный уровень которых «помогает» развитию опухоли.

Отдельно эксперты отметили сахарозаменители, которые зачастую присутствуют в газированных напитках. Маргарита Королева отметила, что некоторые искусственные подсластители могут быть особенно опасными. Большинство из них, например, запрещено в странах Евросоюза.

«Такой подсластитель, как аспартам, только вредит организму. Он содержит метиловую группу, то есть группу формальдегидного происхождения, которая в накопительной программе может повысить риск онкологического заболевания. Кроме того, он приводит к снижению уровня серотонина и подводит к депрессивному состоянию», – рассказала диетолог.

Также врач дала советы по замене сладких напитков. Если очень хочется освежиться, то подойдет обычная чистая вода. Взрослый человек должен пить не менее полутора литров в день. Это обеспечит поступление в клетки полезных питательных веществ и выведение продуктов обмена. Если хочется добавить какого-то вкуса, то можно примешать к воде чай каркаде. Летом полезно пить напитки на основе ягод и сезонных фруктов. В качестве подсластителя можно использовать стевию, мед, кленовый сироп или агаву. Они не поднимают уровень сахара сразу, а адекватно воспринимаются организмом.