Серена Уильямс разгромно проиграла в финале Уимблдона. Победительницей стала румынская теннисистка Симона Халеп.

В финальном матче турнира седьмая ракетка мира обыграла американку со счетом 6:2, 6:2, пишет Росбалт. Уильямс исполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку. Встреча продлилась менее часа.

The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion 🇷🇴 pic.twitter.com/bny53dP8AL

