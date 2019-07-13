Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» Boeing 737-300 неудачно приземлился в киевском аэропорту «Жуляны». Это произошло поздно вечером 12 июля.

Самолет «Белавиа», который выполнял рейс B2847 Минск – Киев, при посадке в киевском аэропорту «Жуляны» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 100 метров. Он прибыл в 23:40.

Один из пассажиров сообщил в социальных сетях, что пилот воздушного суда затормозил, чтобы не въехать в ограждения, но зацепил фонари на летном поле. В аэропорту уточнили, что самолет получил незначительные повреждения. Из пассажиров и экипажа никто не пострадал.