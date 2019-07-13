Минувшей ночью скончался известный хоккеист, голкипер национальной сборной и тренер Александр Шумидуб. Ему было 55 лет. Трагическое известие сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

«Сегодня у белорусского хоккея очень печальный день. Наша вратарская школа потеряла специалиста, который очень многое сделал для ее развития», — отметил председатель ФХБ Геннадий Савилов.

Во время карьеры хоккеиста Александр Шумидуб был признан лучшим игроком Беларуси, становился призером юношеского чемпионата Европы и выиграл весь комплект наград внутреннего первенства. После работал тренером вратарей и основал в Гомеле школу голкиперов.

В ФХБ добавили, что о месте и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.