В Беларуси может появиться новый механизм защиты прав туристов – финансовые гарантии, это обуславливается ситуацией с российским туроператором «Натали Турс».

Данная норма предусмотрена проектом закона «О туризме», который вынесен на общественное обсуждение и опубликован Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

«Проект предусматривает три формы финансовой ответственности туроператора: договор страхования гражданской ответственности туроператора; банковская гарантия (банковские гарантии) исполнения обязательств по договору оказания туристических услуг; фонд персональной ответственности туроператора», — говорится в тексте обоснования.

Отмечается, что «перечисленные формы ответственности носят вариативный характер, т.е. оставляет выбор формы ответственности за туроператором, однако наличие документов, подтверждающих ответственность туроператора, является обязательным».

Кроме того, проектом закона предлагается наделить Минспорта полномочиями на утверждение классификации видов туризма. Также прописана возможность заключения договора оказания туруслуг в виде смарт-контракта.

Помимо этого, в законопроекте уточняются некоторые определения и закрепляются новые термины.

Проектом закона предусматривается разграничение ответственности туроператора и турагента, расширение функций турреестра, ужесточение формулировки о запрете проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации.

Определены основные принципы, цели и приоритетные направления государственного регулирования сферы туризма.

Общественное обсуждение инициировано министерством спорта и туризма. Замечания и предложения можно высказать по 28 июля.

Как сообщалось, Республиканский союз туристических организаций (РСТО) заявлял об угрозе сужения либо даже уничтожения рынка туруслуг в Беларуси в случае принятия в нынешнем виде новой редакции закона о туризме. «Анализ представленного (на согласование в союз — ИФ) законопроекта показывает, что его основные концептуальные моменты скопированы с действующего закона РФ «Об основах туристской деятельности» и автоматически переносятся в юрисдикцию Республики Беларусь», — заявляли в РСТО.

Основные замечания у Союза вызывает статья законопроекта, затрагивающая вопросы финансовых и страховых гарантий, банковских депозитов и фондов персональной ответственности — как условий, необходимых для занятия туроператорской деятельностью.

В РСТО обратили внимание, что туристический рынок Беларуси, по сути, является агентским, в отличие от российского, и к нему нельзя автоматически применять методы регулирования, используемые в РФ.

В союзе напомнили, что введение этих инструментов в России повлекло после 2010 года небывалую до этого волну банкротств, неисполнение обязательств, появление новых мошеннических схем — как в среде туроператоров, так и среди страховых компаний.

Российский туроператор «Натали Турс» 4 июля 2018 года объявил об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября по примерно 12 тыс. договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд росс. рублей, общее число пострадавших приближается к 30 тыс.

Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три из четырех юридических лиц, которые продавали туры под брендом «Натали Турс». Это компании ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ», ООО «Туроператор «Натали Турс».

Финансовая ответственность каждой из трех компаний была застрахована в СК «Ингосстрах» на 50 млн росс. рублей. Компания заявила, что выплатит компенсации туристам. Однако подавляющее большинство договоров с туристами заключались от имени ООО «Панорама Тур». Клиентам этой компании не хватит 50 млн росс. рублей для покрытия ущерба, сумма выплат по каждому туру составит около 5 тыс. рублей.

Ранее в Минспорта Беларуси сообщали, что ущерб белорусских клиентов «Натали Турс» из-за отмены ее туров оценивается предварительно в 700 тыс. евро. По данным ведомства, из-за действий «Натали Турс» пострадали 400 жителей республики.