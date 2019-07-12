В Беларуси 20 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, возникающими на фоне чрезмерного употребления алкоголя. Это примерно 50 смертей в день.

Как признал заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии ГУ «РНПЦ психического здоровья» Алексей Кралько, сегодня ситуация с уровнем потребления алкоголя в Беларуси стабилизировалась. Последние годы данный показатель составляет 8 литров на душу населения в год.

При этом остается нерешенной проблема, связанная со структурой потребления алкоголя, считает специалист.

«В Беларуси исторически сформировалась «северная» модель потребления алкогольных напитков. Это означает, что население употребляет крепкий алкоголь в достаточно большом количестве и в небольшой промежуток времени», – рассказал он.

Сейчас в структуре потребления алкоголя в республике крепкие спиртные напитки занимают 49%, 26% – крепленые вина.

В рейтинге потребления алкоголя, Беларусь сейчас на 27 месте среди 108 стран. По оценке ВОЗ, это все равно достаточно высокий уровень.

«Если на всех разделить, то получается, что мужчины старше 15 лет употребляют до 18 литров чистого спирта в пересчете на все алкогольные напитки, а женщины – 5,5. Что такое 18 литров на каждого мужчину? Это эквивалентно 90 бутылкам водки в год, или 1,5 бутылки в неделю», – отметил координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович.

После шестой рюмки – уже опасно

По данным ВОЗ, вредное употребление алкоголя начинается с 6 тоста или с шестой единицы измерения (1 единица измерения – это 35 мл водки, или 1 фужер вина, или 0,33 мл пива).

Согласно исследованию STEPS, каждый третий мужчина в Беларуси и 7% женщин употребляют алкоголь по наиболее опасной модели, то есть 6 единиц и более.

К слову, в Беларуси 20 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, связанными с вредным употреблением алкоголя. Это около 50 смертей в день. Более 11 тыс. – это смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, порядка 6 тыс. смертей – от внешних причин, свыше 1 тыс. – от цирроза печени, свыше 2 тыс. – от онкологических образований, связанных с вредным употреблением алкоголя.

Какие меры эффективны?

Валентин Русович назвал наиболее эффективные меры по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма. Это акцизная политика, ограничение по возрасту, запрет ночных продаж и сокращение торговых точек.

«Почему их не имплементируют в странах со средним и низким уровнем дохода? — задается вопросом специалист. – Вроде как можно сохранить жизнь и здоровье людей, сократить государственные затраты. Но всегда, когда речь заходит о данных мерах, возникает много дискуссий, потому что они касаются большого количества людей и затрагивают влиятельное мнение производителя алкогольной продукции и товаропроводящей сети».

«Вот, например, акцизная политика – очень эффективная мера, но и самая непопулярная, – пояснил Русович. – В Беларуси же по-прежнему сухое вино дороже бутылки водки, что мотивирует ту же молодежь покупать не слабоалкогольные напитки, а крепкие».

«Что касаемо ограничения по возрасту, данная мера предполагает трехкратные штрафные санкции. Должен штрафоваться продавец, администрация магазина и собственник. При факте повторного случая должно следовать наказание в виде лишения лицензии», – отметил он.

В Беларуси же очень мягкое законодательство в отношении лиц, продавшим алкоголь несовершеннолетним, считает специалист. Наказывают только продавца, а собственник никак экономически не страдает.

«Но в Беларуси есть проблема в этом вопросе. Это показало исследование, согласно результатам которого 25% несовершеннолетних имели возможность без предъявления паспорта приобрести алкоголь в торговой сети», – заключил специалист.

Кроме этого, Валентин Русович обратил внимание на тот факт, что Беларусь – единственная страна на европейском пространстве, где пиво до сих пор не является алкогольным напитком, что, по его словам, в корне неправильно.

Проблема в первую очередь в доступности

Как отметила в комментарии «Ежедневнику» заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва, основная проблема в Беларуси, связанная с употреблением алкоголя в стране, – это его физическая доступность (наличие во всех магазинах) и цена.

«Нужно плотно заниматься введением ограничительных мер. Вот, к примеру, есть маленькие магазины в шаговой доступности от дома, которые в том числе продают и алкоголь. И когда ставился вопрос об отмене продажи там алкогольных напитков, со стороны предпринимателей было много возмущений: мол, им придется закрывать магазины, потому что они не смогут выжить», – рассказала специалист.

Но, по словам Анастасии Бобровой, это не подход к решению проблемы.

«Да, понятно, что им надо выживать, но это неправильно. Получается, что мы ради одного предпринимателя должны ставить под вопрос здоровье целого района», – заметила она.

Специалист между тем признала, что антиалкогольные программы, проводимые в стране, конечно, принесли свой эффект.

«Идет снижение смертности от прямых алкогольных причин. Это алкогольные отравления, циррозы печени и т.д.», – отметила она.

Однако, подчеркнула демограф, статистика не всегда отражает реальное положение дел в данном вопросе, поскольку в ней учитываются только прямые причины смерти от алкоголя, а косвенные — нет.

«Сегодня, отмечу, также у нас имеет место процесс алкоголизации женщин. О них, как правило, в связи с данным вопросом мало говорится, обычно, считается, что проблемы, связанные с употреблением алкоголя, касаются только мужчин. Но проблема женского алкоголизма ведь есть», – резюмировала Анастасия Боброва.