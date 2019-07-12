В ближайшие дни на территорию Беларуси продолжит поступать неустойчивая воздушная масса с севера Европы, так что рассчитывать на тепло не приходится. Сохранится неустойчивая погода с температурным фоном на 3−5°С ниже климатической нормы, сообщает Белгидромет, передает TUT.BY.



13 июля ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6 +12°С, максимальная температура днем +17 +23°С.

В воскресенье местами по стране ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью по республике составит +7 +14°С, максимальная температура днем +16 +22°С.

В понедельник, 15 июля, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7 +14°С, максимальная температура днем +17 +23°С.

Как указывают синоптики, так холодно в середине лета на большей части территории республики не было вот уже 20 лет.