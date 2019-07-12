По словам пресс-секретаря российского президента, это был ознакомительный разговор, который носил достаточно прагматичный характер.

Первый телефонный разговор президентов Украины и России был ознакомительным и носил достаточно прагматичный характер, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Sputnik.

Разговор состоялся накануне вечером по инициативе украинской стороны. В ходе разговора обсуждались вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, а также работа по возвращению удерживаемых лиц.

«Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер», — сказал Песков.

Общение, по словам пресс-секретаря российского президента, длилось около 20 минут. На вопрос о том, с чего начал первый разговор с Владимиром Путиным глава Украины Владимир Зеленский, Песков посоветовал обратиться за комментарием к украинской стороне.

«Путин начал разговор словами «здравствуйте», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Журналисты еще раз уточнили, не говорил ли в начале беседы Зеленский о Крыме и Донбассе, как планировал ранее. Представитель Кремля посоветовал обратиться с этим вопросом к «украинским визави».

В целом представитель Кремля предложил не анализировать эмоции, а сосредоточиться на самом факте состоявшегося разговора.

«Вряд ли сейчас нужно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки, тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен», — сказал Песков.

При этом он затруднился сказать, когда может состояться следующий разговор Путина и Зеленского. Конкретного понимания по срокам пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента.

У Пескова спросили, обсуждалась ли в ходе разговора судьба арестованного в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Песков сказал, что «на уровне экспертов будет продолжена работа по договоренности двух президентов».

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.