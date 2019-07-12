Фото УСК по Витебской области

Трех парней обвиняют в жестоком убийстве 26-летнего жителя Полоцка.

Все обвиняемые задержаны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

«Согласно заключению экспертиз, смерть наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был захоронен заживо», — рассказала Оксана Лазько.

В преступлении обвиняются три человека. Двое из них были задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке. Третий успел скрыться в России. Его задержали в городе Истра Московской области.

«Уже допрошены 17-летний и 16-летний обвиняемые в совершении убийства (ч. 2 ст. 139 УК). Они находятся под стражей. В отношении 20-летнего фигуранта решается вопрос об экстрадиции. Он также привлечен в качестве обвиняемого в России за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — проинформировала Оксана Лазько.

Днем 22 апреля правоохранителям поступило сообщение от жителей Полоцка о том, что во дворе частного дома обнаружено захоронение. Выяснилось, что под землей находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти. По данным следствия, у жителя Полоцка в гостях были трое парней, они вместе выпивали. Во время возникшей ссоры собутыльники нанесли хозяину травмы. Чтобы скрыть преступление, они закопали его тело во дворе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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