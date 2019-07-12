Москвичка, ехавшая в Витебске по встречке и разбившая четыре машины, перед этим подралась в церкви

35-летняя жительница Москвы приехала на «Славянский базар в Витебске», устроила драку в церкви и массовое ДТП на Московском проспекте, ее проверяют медики.

Как сообщает витебская милиция, находясь в церкви, москвичка побила другую прихожанку, молившуюся в этом же храме. «ННВ» удалось установить, что инцидент произошел в церкви святой мученицы Татианы на Московском проспекте.

После этого дебоширка села в свой автомобиль «Nissan Qashqai» и каким-то образом выехала на противоположную от церкви сторону проспекта. Там она поехала навстречу потоку автомобилей и столкнулась сначала с микроавтобусом у поликлиники, а затем с тремя легковыми автомобилями на перекрестке с проспектом Победы.

По словам очевидцев, когда сотрудники ГАИ открыли дверцу ее авто, моксвичка просто упала на асфальт и лежала. В момент задержания сотрудниками ГАИ, водитель вела себя не адекватно, поэтому для оказания помощи и оценки её психического состояния она была передана медикам, уточняет пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, однако автомобилям причинен ущерб.

По факту происшествия проводится проверка.