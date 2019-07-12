Известно, что прединвестиционный актив был продан юридическому лицу на Беларусской универсальной товарной бирже.

Покупатель имеет право на строительство семи ветроэнергетических установок в Лиозненском районе Витебской области.

Лот был продан на 5% дороже начальной стоимости. Его цена составила 155,4 тысячи белорусских рублей. Покупатель имеет все необходимые документы, включая план реализации проекта. Суммарная мощность этих установок будет в пределах 25 МВт. Ожидается, что годовое производство будет не ниже 72 ГВт*ч.