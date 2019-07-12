Принципиальная позиция белорусских органов внутренних дел — борьба с коррупцией на всех уровнях.

Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев на открытии V заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

На сегодняшний день борьба с коррупционерами ведется решительно и последовательно. Министр подчеркнул, что ни одному чиновнику не удастся уйти от ответственности, какое бы высокое положение он ни занимал. Наказание понесет каждый, воспользовавшийся служебным положением в корыстных целях.

Министр также отметил, что МВД в этом направлении работает качественно. Однако эффективность борьбы с коррупцией надо повышать за счет использования новых правовых и социальных инструментов.

Предполагается, что МВД вместе с Генеральной прокуратурой будут активно продвигать прогрессивные и востребованные инициативы в национальное антикоррупционное законодательство.