Кроме запрета на некоторые бытовые дела, на праздник Петра и Павла церковь не проводит таинство венчания.

День святых Петра и Павла ежегодно отмечают в православии 12 июля.

День Петра и Павла является христианским праздником в честь апостолов Иисуса Христа, погибших мученической смертью за христианскую веру.

Что нельзя делать на День святых Петра и Павла

Церковь запрещает некоторые мирские дела в особенно крупные и почитаемые христианские праздники. Часть запретов, бытующих среди жителей относится к древним славянским временам, но с ними также считаются.

Несмотря на то, что апостолов считают покровителями рыбаков, купаться в праздник не рекомендуется.

Отложить советуют и работу по дому: глажку, стирку и уборку. Лучше потратить время на приготовление праздничного обеда. Стоит помнить, что праздник церковный, поэтому бурные застолья с алкоголем не рекомендуются. Под запретом также сквернословие, плохие поступки и мысли.

На Петра и Павла православная церковь таинство венчания не проводит, а супружеским парам советуют воздержаться от интима.

А вот народные поверья запрещают на Петра и Павла давать или брать что-то взаймы. Также не рекомендуется ходить в лес так как звери в этот день становятся агрессивными.

В день Петра и Павла запрещено есть овощи и фрукты из нового урожая, чтобы не было плохого урожая в будущем году.