Представительница Беларуси Ксения Галецкая стала обладательницей Гран-при и специального приза «Лира» международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» на «Славянском базаре в Витебске», передает БЕЛТА.

Имена победителей конкурса объявлены сегодня на итоговом гала-концерте. Первая премия присуждена Анжеле Албертян из Армении. Вторую премию жюри разделило между украинцем Артуром и Анастасией Барбэ из Молдовы. Третьей премией также отмечены два конкурсанта: представительница Грузии Аннушка и участница из России Кира Гоголадзе.

За победу в конкурсе в этом году сражались представители 21 страны. Выступления в концертном зале «Витебск» прошли 8 и 9 июля. Свою награду Ксения получит уже вечером, 11 июля, на концерте торжественного открытия.