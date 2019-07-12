В воскресенье 7 июля на федеральной трассе в районе коммуны Хеншлебен задержали пьяного 28-летнего водителя родом из Беларуси, сообщает полиция немецкой земли Тюрингия.

Правоохранители на самом деле направлялись к месту ДТП. А по пути туда заметили Volkswagen Caddy, двигавшийся по дороге зигзагами.

Алкотестер показал по выдыхаемому водителем воздуху наличие почти 2 промилле алкоголя. В итоге его отправили в больницу для проведения анализа крови.

Полиция конфисковала у задержанного права. О машине же позаботился его знакомый, говорится в пресс-релизе.