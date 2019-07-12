Ученые из США, представляющие Йельский университет, создали тест, который позволяет определить оставшийся срок жизни, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Webinfo.kz.

Эксперты говорят, что реальный возраст человека зависит от 9 биомаркеров, обнаружить которые позволяет анализ крови. Научные сотрудники ориентируются на показатели концентрации лейкоцитов, уровня глюкозы и белка альбумина. Все 9 характеристик раскрывать не стали. Найти биомаркеры возраста позволил десятилетний научный проект с участием более 10 тыс. подопытных.

Исследование показало, что у некоторых людей старение происходит быстрее, что увеличивает риск ранней смерти.

— В наблюдаемой нами возрастной группе людей 50-64 лет за десятилетний период скончалась четверть стареющих быстрее остальных. В группе 65-84-летних за этот же период умерла только 5-я часть наиболее медленно стареющих участников, — сообщили ученые.

По их мнению, ускоренное старение зависит от многих факторов: плохое образование, хронический стресс, ожирение, недостаток активности, наличие вредных привычек. Кроме того, подчеркивается тот факт, что женщины стареют медленнее мужчин.