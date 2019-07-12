В Беларуси самые высокие масштабы бедности — в Могилевской области. Там уровня абсолютной бедности достигло более трети населения.

Об этом свидетельствует исследование «Оценка бедности в Беларуси за 2017-2018 годы», проведенное научным сотрудником Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Олегом Мазолем.

Абсолютной бедности стало меньше

Как говорится в работе, экономический рост последних двух лет существенно повлиял на благосостояние населения Беларуси. Расчеты показывают, что уровень абсолютной бедности в Беларуси за период после экономического спада 2015-2016 годов снизился на 5,4 процентных пункта с 29,3% до 23,9%. Данный процесс сопровождался ростом потребления у белорусских домохозяйств. В то же время, следует отметить, что в 2017 году был отмечен незначительный рост уровня бедности – на 1,2%.

За исследуемый период уменьшилась и глубина абсолютной бедности, то есть доходы абсолютно бедного населения в меньшей степени отставали от черты бедности, чем в предыдущем году. Тем не менее, наибольший риск бедности по-прежнему сохраняется в сельской местности, где возможности трудоустройства по-прежнему ограничены, а уровень оплаты труда в среднем на 20% ниже, чем в городе.

Региональные лидеры

В региональном разрезе автор исследования отмечает появление нового «лидера» по уровню бедности – Могилевской области, где уровень абсолютной бедности по сравнению с 2016 годом, хоть и незначительно, но увеличился, достигнув 35,7% населения. Таким образом, именно у населения Могилевской области наблюдается самый высокий на сегодняшний момент времени риск попадания за черту бедности и самая большая глубина абсолютной бедности – 8,7%.

В свою очередь, наиболее существенно бедность снизилась в Брестской и Витебской областях (на 10,8% и на 6,2%, соответственно), чему могла поспособствовать более высокая по сравнению с другими регионами приграничная экономическая активность населения (в первом случае с Украиной, а во втором – с Россией), а также сезонная трудовая миграция. Кроме того, если в 2016 году Брестская область была самый бедным регионом Беларуси, то в 2018 году его опередили в данном плане кроме Могилевской области, еще и Гомельский регион.

Детская бедность

«Главной причиной бедности среди детей являются низкие доходы их родителей, что также может повлиять на их бедность, но уже в трудоспособном возрасте, снизив возможности получения хорошего образования и последующего успешного трудоустройства. В свою очередь, риск абсолютной бедности людей в трудоспособном возрасте (от 18 до 65 лет) существенно ниже, чем у детей, проживающих в семьях с доходом ниже линии абсолютной бедности. В 2018 году он снизился до 27,9% или на 7,9 процентных пункта по сравнению с 2017 годом», — констатируется в исследовании.

В нем отмечается, что слабее всего экономический кризис 2015-2016 годов затронул благосостояние людей в возрасте старше трудоспособного, проживающих в семьях с доходом ниже черты бедности. Уровень абсолютной бедности для них составил 24,4%, снизившись по сравнению с 2017 годом на 6,6 процентных пункта.

Для многодетных семей определяющими факторами в период экономического кризиса стали снижение оплаты труда и потенциальная потеря работы со стороны взрослого, что для неполных многодетных семей автоматически означало абсолютную бедность. До сих пор данная группа населения испытывает существенные материальные трудности. В частности, в 2018 году уровень абсолютной бедности среди данной группы домохозяйств составил 62,1%, а глубина бедности – 17,6%.

Как говорится в исследовании, одним из дальнейших путей социальной политики государства по преодолению бедности может быть усиление роли социальных трансфертов для наиболее уязвимых групп населения: детей, многодетных семей и жителей сельской местности. Например, существенное повышение пособий на детей, а также по безработице.