В среду, 10 июля 2019 года, в Молодечно 15-летний школьник умер во время игры в футбол.

Во время игры с друзьями в футбол, по словам одноклассников подростка, парень внезапно почувствовал себя плохо и упал без сознания. Прибывшие на место медики скорой помощи попытались реанимировать подростка, но спасти его не смогли.

Год назад этому же школьнику также стало плохо во время игры. Тогда у него произошел приступ, он внезапно потерял сознание. Однако тогда врачи смогли ему помочь: отвезли в реанимацию, несколько дней подросток пробыл в коме, затем вышел из нее.

Факт случившегося подтвердили в отделе образования местного райисполкома. В

Следственном комитете Беларуси уточнили, что по факту гибели подростка проводится проверка.