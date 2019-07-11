Популярная певица откровенно рассказала о том, почему не сложился ее единственный официальный брак.

Лайма Вайкуле около 50 лет живет в гражданском браке с продюсером Андреем Латковским.

По словам латвийской звезды, они с возлюбленным в отношениях ценят свободу, поэтому никогда не стремились связать себя официальными узами брака. Лишь однажды в Лас-Вегасе, где свадьбы проводят без особых церемоний и очень быстро, исполнительница вышла замуж за Латковского.

Брак расторгли спустя несколько часов, поскольку Вайкуле не понравилось чувствовать себя в роли замужней женщины.

Артистка отмечает, что даже несмотря на отсутствие узаконенных отношений, им с возлюбленным удалось сохранить чувства на протяжении нескольких десятилетий.