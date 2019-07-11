По подозрению в получении взятки силовики задержали заместителя председателя Дзержинского райисполкома по строительству и ЖКХ Николая Жибуля. Об этом REALTY.TUT.BY сообщили два не связанных между собой источника. В СК подтвердили задержание зампреда.

В приемной Дзержинского райисполкома сказали, что Жибуля на месте нет, а его обязанности исполняет первый заместитель председателя. Информацию о задержании чиновника там не подтвердили и не опровергли.

В Следственном комитете же подтвердили задержание зампреда. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве (ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса).

По данным следствия, чиновник, используя свои служебные полномочия и действуя в личных интересах, систематически принимал незаконные вознаграждения от представителя коммерческой организации за лоббирование интересов последнего.

По имеющимся сведениям, предметом взятки были музыкальный инструмент — валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности.