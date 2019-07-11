На прилавках магазинов и рынков все чаще появляются дыни.

Они богаты витаминами и железом. Однако, не смотря на все полезные свойства этого продукта, есть ряд противопоказаний к ее употреблению.

Так, есть дыню не рекомендуется при: сахарном диабете, при воспалительных и инфекционных заболеваниях желудка и кишечника, а также ее нельзя есть кормящим женщинам, чтобы уберечь ребенка от расстройства стула.

Полезные свойства дыни

В дыне сконцентрирован большой объем железа, так что для тех, у кого есть проблемы с кроветворением, эта бахчевая культура идеально подходит.

• Большинство витаминов, которые есть в дыне, нужны нам для поддержания работы сердца и нервной системы.

• Дыня благодаря всем своим полезным свойствам вступает в борьбу с вирусами и бактериями, отсюда появляется защита иммунной системы организма.