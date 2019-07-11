На автостраде в Атланте инкассаторский автомобиль случайно рассыпал по дороге перевозимую наличность.

В свою очередь проезжавшие мимо водители не растерялись и, остановившись на обочине, бросились собирать рассыпанные деньги.

При этом, как рассказал местный портал ajc.com, к приезду на место происшествия полиции все они успели скрыться.

В свою очередь правоохранители отметили, что действия водителей незаконны, и, в случае установления их личностей, им грозит уголовная ответственность.

Сколько именно денег было потеряно инкассаторами, не уточняется, однако в полиции сообщили, что это довольно существенная сумма.