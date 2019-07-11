В подмосковных Мытищах наблюдался столб огня высотой 50 метров на территории ТЭЦ «Северная», на место происшествия направлены крупные силы МЧС.

По данным источников ТАСС в экстренных службах, горела газовая станция высокого давления, существовала угроза распространения огня на строящееся общежитие. При этом в МЧС заверили, что угрозы жилому сектору нет.

ТЭЦ расположена в деревне Челобитьево. Слушатели радиостанции «Говорит Москва» сообщали о возгорании газовых резервуаров, позже горящий факел удалось потушить. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв.

В МЧС сообщили об 11 пострадавших с ожогами первой и второй степени. Им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась. Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали от 5 до 8 человек.

Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Пожару был присвоен третий, повышенный, номер сложности. В помощь подмосковным пожарным выдвинулись подразделения МЧС из Москвы, так как сил местных противопожарных служб недостаточно. Также на тушение направлена авиация.

Рядом с местом пожара расположен торговый центр «Июнь». В Мосэнерго не смогли оперативно подтвердить информацию о возгорании на ТЭЦ-27. В пресс-службе МОЭСК сообщили, что линия электропередач, проходящая рядом с горящей ТЭЦ, не пострадала, перебоев в электроснабжении нет.

ТЭЦ из-за пожара прекратила выработку энергии. В Минэнерго сообщают, что риска нарушения энергоснабжения потребителей нет, а на территории ТЭЦ горела цистерна с маслом. «Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях», — рассказали в пресс-службе. Между тем подписчики Telegram-канала блогера Ильи Варламова пишут, что в домах нет света и воды.

Об этом также говорят читатели «МБХ медиа». В частности, света нет в доме номер 40 по улице Юбилейной, в доме номер 37 нет воды, но есть свет. В пресс-службе «Мосэнерго» утверждают, что на энергоснабжении потребителей происшествие не отразилось. На предприятии уточнили, что горел газопровод, осуществляющий подачу газа на ТЭЦ-27. «Возгорание произошло за территорией станции, генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало», — сообщили в компании.

Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто ГИБДД в целях безопасности. Также затруднено движение на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах, добавили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Объезжать место ЧП предлагается по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль, сообщает телеканал «360».

Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная» принадлежит Мосэнерго, которое входит в «Газпромэнергохолдинг». Введена в эксплуатацию в 1992 году, это самая новая электростанция в системе Мосэнерго. Ее суммарная мощность — 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ. ТЭЦ-27 обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи.