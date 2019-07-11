В Национальном статистическом комитете подсчитали уровень индекса потребительских цен на товары и услуги, который в июне 2019 года в сравнении с маем месяцем составил 99,9%, с декабрем 2018-го — 102,9%, а с июнем прошлого года показатель был 105,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий на прямую был подвергнут воздействию сезонных и административных факторов.

Так, товары продовольственного характера в июне стали дешевле на 0,4% в сравнении с 2019 годом, и подорожали на 2,8% приравнивая к декабрю прошлого года. Что касаемо сферы услуг, то в июне было зафиксировано подорожание на 0,4%, а если приравнивать к декабрю 2018-го, то этот показатель был 4,1%.