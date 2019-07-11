Министерство антимонопольного регулирования и торговли запросило в Минздраве, Минприроды и ряде других республиканских и местных органов госуправления, предпринимательских объединениях позицию относительно исключения использования в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды.

МАРТ просит уточнить позицию госорганов и ведомств по поводу объемов использования и проблем при утилизации пластиковой одноразовой посуды.

Также МАРТ подсчитает количество объектов общепита, которые используют пластик, и изучит обстоятельства, препятствующие использованию в объектах общественного питания столовой посуды.