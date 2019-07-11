Он не считает его величайшей геополитической катастрофой.

Председатель Совета Евросоюза Дональд Туск не считает распад СССР величайшей геополитической катастрофой века. Такая запись сегодня утром размещена в его твиттере.

«Я хочу сказать громко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы, а также и для русских», говорится в посте.

Дональд Туск принимает участие в конференции «Европейский путь Грузии». Она проходит в Батуми и посвящена десятилетию «Восточного партнерства».