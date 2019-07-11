«Транснефть» получила обращение ОАО «Гомельтранснефть Дружба» о планах внеочередного повышения тарифа на транспортировку нефти.

«Хотел бы сразу отметить, что оно, фактически представляет собой третью попытку в 2019 году изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам», — сообщил «Интерфаксу» советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

«Ранее, нами была изложена аргументация ПАО «Транснефть» относительно обращений белорусской стороны: по обращению заместителя премьер-министра республики Беларусь И.Ляшенко от 14 марта 2019 года (об увеличении тарифов с 1 мая 2019г. на 23,1%) — об отсутствии у ОАО «Гомельтранснефть Дружба» фактических выпадающих доходов и, соответственно, о не согласовании предлагаемого повышения тарифов; по обращению ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 19 июня 2019 года (об увеличении тарифов с 10 июля 2019 года на 21,7%) — о преждевременности внеплановой индексации ввиду отсутствия корректной подосновы, которая бы позволила произвести справедливую оценку размера недополученной тарифной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по итогам 2019 года, и, соответственно, о не согласовании предлагаемого повышения тарифов», — напомнил он.

«Что касается обращения от 01.07.2019г., то на сегодня отсутствуют как итоговые данные по размеру дополнительно полученной от ПАО «Транснефть» тарифной выручки по операциям замещения, так и утвержденный график транспортировки нефти на IV квартал 2019 года. Это не дает возможности произвести корректную оценку «выпадающих доходов» в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов», — пояснил Демин.

«В этой связи ПАО «Транснефть» не считает возможным согласовать предложение о повышении тарифов ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 21,7% с 01.08.2019. О чем и были проинформированы наши белорусские коллеги», — подчеркнул собеседник.

Таким образом, в соответствии с методикой механизм изменения «тарифов на услуги по транспортировке нефти (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь», вопрос о рассмотрении внепланового увеличения тарифов ОАО «Гомельтранснефть Дружба» переходит на уровень рассмотрения уполномоченных органов Беларуси и Российской Федерации в области тарифного регулирования, добавил он.