В Витебске сегодня, 11 июля 2019 года, торжественно откроется «Славянский базар-2019».

Пройдет церемония на сцене Летнего амфитеатра. В программе открытия – как давние друзья форума, так и новые лица. Для гостей фестиваля будут выступать Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Боссон и другие артисты.

На сцену также выйдет и победитель детского песенного конкурса. Объявят его сегодня вечером на гала-концерте в КЗ Витебск.

Днем на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра загорится новая звезда — здесь именную прописку получит обладатель специальной награды президента РБ «Через искусство — к миру и взаимопониманию» Таисия Повалий.