Новый кодекс предусматривает открытые списки.

Верховная рада Украины во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР приняла новый избирательный кодекс с открытыми списками, передает РБК-Украина.

Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев.

Отметим, среди авторов данного законопроекта №3112-1 — председатель парламента Андрей Парубий.

Закон предусматривает применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосование («открытые» списки кандидатов), что требует введения региональных избирательных округов.

Аналогичную избирательную систему предлагается применять также на выборах депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, областных советов, а также городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тыс. человек (к таким городам относятся все областные центры, а также несколько других городов областного значения).

При этом на выборах городских глав таких городов предлагается применить избирательную систему абсолютного большинства.

Также предусматривается усовершенствовать законодательное регулирование предвыборной агитации. Законом уточняется содержание понятия предвыборной агитации и формы ее осуществления. Кроме того, упорядочиваются требования к деятельности средств массовой информации как в части информирования общества о ходе избирательного процесса, так и в части их участия в предвыборной агитации.

Так, новый избирательный кодекс по открытым спискам вступит в действие в 2023 году. Таким образом, документ будет действовать со следующих очередных парламентских и президентских выборов.

Предусматривается, что благодаря новому избирательному кодексу кандидатам в парламент, которые прекратят быть самовыдвиженцами, будет гораздо легче получить поддержку в системе открытых списков.

«Ведь у них в определенном регионе есть определенная электоральная база и определенная поддержка, чем у чистого политика, который баллотируется и нет структур на местах. С одной стороны, это плюс для мажоритарщиков. Минус для мажоритарщиков в том, что не будет самовыдвиженцев. Им придется становиться членами партий и не будет возможности ходить в Раде и торговаться с фракциями. Для страны — это плюс, ведь это структурирует парламент и развивает партии. Поэтому на выборах мажоритарщикам с этой системой легче победить. Главное найти проходную партию», — объясняли в рабочей группе по подготовке кодекса.

Законом предусматривается процедура изменения места голосования онлайн. Ожидается, что это поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают изменить место голосования. Планируется осуществлять эту процедуру через кабинет избирателя на сайте Госреестра.

Напомним, в ноябре 2017 года Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении новый избирательный кодекс. Тогда за документ проголосовали 226 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, глава Верховной рады Андрей Парубий прервал докладчика по избирательному кодексу в то время, когда он зачитывал с трибуны поправки перед их повторным голосованием. При этом в стенограмме выступления с трибуны должны быть зафиксированы все поправки, за которые будут голосовать нардепы. За поправки впоследствии проголосовали пакетом.

Подчеркнем, глава парламента прогнозировал, что за новый избирательный кодекс проголосуют 240 депутатов Верховной рады.