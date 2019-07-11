11 июля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — сообщил Песков.

Кроме того, в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — сообщил Песков.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова ответить на приглашение Зеленского к переговорам в таком формате. По его словам, в РФ будут рассматривать это предложение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что поддерживает предложения Зеленского и Минск готов стать площадкой для такой встречи.

Путин считает, что такую встречу можно провести после назначенных на 21 июля выборов в Верховную Раду Украины.