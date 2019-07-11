Здарэнні Подросток в Бресте ради селфи повис на подоконнике шестого этажа 11.07.2019 в 19:48 15 twitter.com/tutby 11 июля на бульваре Космонавтов в Бресте подросток повис на подоконнике окна шестого этажа. Видео было снято очевидцем, сообщает TUT.by. АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА Чем закончилось дело блогера Александра Кабанова, которым занимались около 20 силовиков? 70-летний дедушка пришел на массовое катание в Бресте и взорвал интернет КГБ возбудил уголовное дело в отношении владельца АКБ в Бресте Мэр Бреста: «Нечего из нас делать папуасов, аккумуляторный завод – самый большой геморрой для города» Губернатар Ліс падпісаў распараджэнне аб прыпыненні будаўніцтва акумулятарнага завода пад Брэстам В Бобруйске утонул подросток. Его друзья просили помощи у прохожих, но те подумали, что дети шутят Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50 Новае на сайце Александр Яновский: «У нас задержанные могут годами сидеть в следственном изоляторе…» 11.07.2019 в 21:56 «Як ты ні муруй, а жывыя парасткі праб’юцца на свет…» 11.07.2019 в 21:34 Интеграция, но в отдельных коттеджах 11.07.2019 в 20:43 Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор 11.07.2019 в 20:28 Подросток в Бресте ради селфи повис на подоконнике шестого этажа 11.07.2019 в 19:48