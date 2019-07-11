Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».

Известно, что «за» принятие соответствующего решения выступили 247 народных депутатов.

Внесенные изменения усилят ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних. В частности, согласно статье 152, наказание предусматривает применение принудительной химической кастрации. При этом ее не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам, старше 65 лет.

Согласно закону, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, должны уменьшить либидо и сексуальную активность.