В целях удовлетворения повышенного спроса пассажиров на проезд между столицами Беларуси и Литвы Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд международных линий № 809/810 Минск—Вильнюс.

Состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам. В пути следования поезд делает остановки по станциям Молодечно, Сморгонь и Гудогай.

Поезд № 809 Минск—Вильнюс отправляется из Минска в 13 часов 50 минут и прибывает в Вильнюс в 17 часов.

В обратном направлении поезд № 810 Вильнюс—Минск отправляется в 12 часов 40 минут и прибывает в Минск в 15 часов 50 минут.

Пограничный и таможенный контроль на территории Республики Беларусь пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литовской Республики — в терминале станции Вильнюс.