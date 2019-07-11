10 июля четыре активистки движения «Матери 328» встретились с главой администрации Александра Лукашенко Натальей Кочановой.

Разговор о проблемах заключенных по антинаркотической статье длился более часа, пишет «Радыё Свабода».

Что пообещала Наталья Кочанова «Матерям 328»?

Изучить и, возможно, пересмотреть более 100 уголовных дел по 328 статье, приговоры по которым активистки считают несправедливыми. В том числе будет изучено более 20 дел по 4 части статьи 328, которую матери осужденных за распространение наркотиков считают «самой проблемной» и добиваются ее отмены или изменений в ее использовании.

Провести в администрации Александра Лукашенко совещание с участием руководителей правоохранительных учреждений и Верховного суда, на котором будут проанализированы проблемные вопросы борьбы с наркотиками и предложения активисток движения «Матери 328». Кочанова сказала, что такое совещание пройдет до конца июля.

Организовать проверку банков, через которые продолжаются денежные операции, связанные с оборотом наркотиков.

Изучить возможность включения осужденных по 1, 2, 3 и 4 частям статьи 328 в число заключенных, на которых будет распространена предстоящая амнистия к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Чего не пообещала Наталья Кочанова активисткам «Матери 328»

«Сказала, что не может организовать встречу с Александром Лукашенко. Это было наше основное требование, но его решить не удалось. Кочанова призналась, что сама видится с Лукашенко редко, контактирует в основном по телефону. Но сказала, что все наши требования записаны и будут переданы главе государства. Много обсуждали вопросы возвращения в общество тех, кто отбыл наказание по статье 328, и тут Кочанова пригласила к сотрудничеству с государственными организациями, в том числе с заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной. Мы только за», — говорит лидер «Матерей 328» Лариса Жигарь.

По словам Ларисы Жигарь, Наталья Кочанова знает об их встрече с министром внутренних дел Юрием Караевым и сказала, что все обещания, которые дал «Матерям 328» новый министр МВД, у нее на контроле.