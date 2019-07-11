Юридическое качество белорусских законов повысят. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Помимо повышения качества законов, указ будет способствовать внедрению электронного документооборота, а также созданию оптимальных условий для взаимодействия госорганов и организаций в процессе подготовки, принятия и доведения до всеобщего сведения правовых актов.

Указ расширяет права Минюста в процессе подготовки нормативных актов. Министр юстиции Олег Слижевский будет лично отвечать за качество законопроектов.

Указ закрепляет роль интернет-сайта «Правовой форум Беларуси» в качестве основной электронной площадки для обсуждения законопроектов с общественностью.

Документ также уточнил некоторые процедуры принятия и распространения технических актов.