Судьи КС рассматривали конституционность резонансного закона на текущей неделе и не выявили в нем недостатков.

Конституционный суд Беларуси рассмотрел закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» и признал его соответствующим Конституции, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Sputnik.

Закон, прозванный в народе «законом об отсрочках», прошел на минувшей неделе два чтения в Палате представителей и получил одобрение Совета Республики. Главное новшество, которое несет в себе документ, – предоставление отсрочки службы в армии на образование лишь один раз. Грядущие изменения вызвали бурные обсуждения и неоднозначную оценку общества.

Как сообщили в пресс-службе суда, на текущей неделе судьи проанализировали ряд законов, в том числе «закон об отсрочках».

«По результатам рассмотрения законы признаны соответствующими Конституции Республики Беларусь», – сказали в СК.

В то же время суд по рассмотренным документам сформулировал некоторые правовые позиции, чтобы уточнить смысл отдельных положений данных законов.

Как раннее сообщал Sputnik, среди изменений, предлагаемых «законом об отсрочках», также возможность устанавливать запрет на госслужбу и работу в силовых ведомствах для тех, кто «откосил»; сокращение сроков оспаривания решения комиссариата и шанс пройти службу по контракту вместо отработки после бюджетного образования. В отношении документа высказался президент республики Александр Лукашенко: по его словам, родину должны защищать все белорусы.