Судя по всему, Россия пошла в полный отказ.

К 1 июля, согласно последним ожиданиям, должен был поступить последний транш кредита ЕФСР в размере 200 млн долларов. Не поступил.

31 декабря заканчивается действие газового контракта между Беларусью и Россией, по которому Газпром продает нам газ на границе по льготной цене 127 долларов за 1000 кубометров. Союзные государства должны были согласовать все принципиальные вопросы ценообразования на газ для нового контракта к 1 июля. Не согласовали. По словам посла Беларуси в России В.Семашко, белорусская сторона уже дважды направляла Газпрому свои предложения на эту тему. Оттуда молчок. Предложения, мол, рассматриваются.

Молчок и насчет выделения Россией Беларуси межгосударственного кредита на сумму 600–630 млн долларов, хотя многообещающие заявления на этот счет делал еще в декабре прошлого года министр финансов и вице-премьер России А.Силуанов.

Из-за явного затягивания россиянами вопроса компенсации потерь от «грязной» нефти белорусский вице-премьер И.Ляшенко пригрозил судебным процессом. Речь идет как минимум о 100 млн долларов в эквиваленте.

О компенсации белорусской экономике потерь от налогового маневра уже перестали и говорить, а там миллиарды долларов. Ответ России один: пока не завершатся переговоры об интеграции государств, как это было записано в известном договоре о Союзном государстве от 1999 года, Беларуси ничего не обломится. А записано там так, что Беларусь фактически поглощается Россией…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 12 июля