Громкое убийство двухлетнего ребенка в Лепеле: обвиняется мать

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего). По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось ранее, утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее двухлетний сын пропал в парке. В ходе поиска ребенка было выяснено, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке женщина находилась одна. В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.

Следователи допросили свидетелей, подозреваемого, обвиняемую, проведена очная ставка, проверка показаний на месте и следственный эксперимент. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, часть заключений приобщена к материалам уголовного дела.

Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Матери ребенка предъявлено обвинение, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.