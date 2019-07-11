Двое россиян, которые проходят подозреваемыми по делу о взрывах фейерверков в Минске, заключены под стражу, но обвинение им еще не предъявили. Сейчас они дают показания следователям, сообщил в четверг, 11 июля, председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Также он сообщил, что могло стать причиной взрывов на салюте 3 июля.

Двое россиян 25 и 28 лет прибыли в Беларусь, чтобы оказать помощь при подготовке к праздничному салюту в честь Дня Независимости, который, как известно, закончился плачевно. Следователи усмотрели в их действиях признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.299 Уголовного кодекса Беларуси, а именно: нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, но обвинение им пока не предъявлено. Иван Носкевич отметил, что это будет сделано в 10-дневный срок. Также он сообщил, что следователи прорабатывают четыре версии произошедшего, в том числе ненадлежащее качество пиротехники. Эта версия, по словам главы СК, является самой очевидной и уже находит подтверждение.

«Теперь вопрос другой — они изначально были ненадлежащего качества либо же такими стали. Это сейчас самый актуальный предмет расследования», — заявил Носкевич.