Некоторые белорусские вузы разместили на своих сайтах стоимость обучения в 2019/2020 учебном году. В их числе Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Академия управления при президенте, Белорусский государственный педагогический университет им.М.Танка, сообщает БЕЛТА.

Так, в БНТУ стоимость обучения на первом курсе колеблется в зависимости от специальности от Br3380 до Br3605 за год. На сайте вуза пока нет информации о расценках для студентов остальных курсов.

В БГЭУ независимо от специальности первокурсникам предстоит оплатить Br2564, студентам вторых-четвертых курсов — Br2463, пятикурсникам — Br1092 за год. В Академии управления «ценник» один на всех студентов — Br3,2 тыс.

В БГПУ стоимость на специальностях с изучением иностранного языка варьируется от Br1966 для выпускного курса до Br2666 для первого. Дороже всего обойдется обучение для студентов-первокурсников, которые выберут специальности «музыкальное искусство, ритмика и хореография», «музыкальное искусство и мировая художественная культура» — Br2,8 тыс.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря — на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря — в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета — по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе — по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).