Несколько лет назад она была на первом месте.

Беларусь продолжает опускаться в рейтинге ВОЗ по уровню потребления алкоголя. Об этом заявил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии ГУ «РНПЦ психического здоровья» Алексей Кралько.

«Несколько лет назад Беларусь была лидером в рейтинге потребления алкоголя в отчете ВОЗ. Но с этих позиций мы уже ушли и Беларусь уже на 27 месте по уровню потребления алкоголя», — сказал Алексей Кралько.

Он отметил, что снижение уровня потребления алкоголя, отражаемого в расчетах ВОЗ произошло и за счет уточнения оценки. В Беларуси была разработана собственная методика подсчета уровня потребления незарегистрированного алкоголя. В него включают так называемый домашний алкоголь, нелегальные напитки и т.д. По словам Алексея Кралько, методика получила одобрение ВОЗ и рекомендована для применения в Беларуси и других странах. Уровень потребления незарегистриованного алкоголя в результате оценен в 1,5 литра чистого спирта на человека старше 15 лет. Уровень потребления по стране в целом, — 11,2 литра на человека в возрасте старше 15 лет, из которых 9,6 — уровень зарегистрированного потребления алкоголя. Такие данные содержатся в отчете ВОЗ по потреблению алкоголя 2018 года. Он основан на статистических данных за 2016 год. На мужчин приходится 18 л, на женщин — 5,5 л чистого спирта в год.

«ВОЗ приветствует успехи Беларуси по снижению уровня потребления алкоголя. Вместе с тем в своих отчетах она указывает на большой нереализованный потенциал», — сказал координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ Валентин Русович.

Вместе с тем, по его словам, 27 место среди 180 стран указывает на очень высокий уровень алкоголя.

Вместе с тем наркологов беспокоит модель потребления алкоголя. В Беларуси сформировалась так называемая северная модель потребления, где преобладают крепкие напитки. Менее опасной структурой потребления считается та, при которой потребления крепкого алкоголя не превышается 15%. В Беларуси его доля более 50%. Менее опасной структура с низкой долей крепкого считается из-за того, что при потребление пива или вина сложнее достичь уровня концентрации алкоголя в 3,5 промилле и выше, которое может привести к смерти. Такая концентрация соответствует 9 литрам пива, 3 литрам вина или 1,5 бутылки крепкого напитка. Валентин Русович отметил, что лишь небольшая часть смертей от случайного отравления алкоголем в Беларуси связана с потреблением метанола, некачественных напитков.

ВОЗ рекомендует полностью отказаться от потребления алкоголя. Неопасным признан уровень потребления не более двух стандартных единиц алкоголя в день. Одна единица соответствует 10 граммам чистого спирта. В переводе на напитки это одна бутылка пива 0,33, фужер сухого вина или 35 мл крепкого спиртного напитка. Вредным уровнем потребления считается более 6 единиц в день. При этом ВОЗ рекомендует не менее двух дней в неделю полностью воздерживаться от алкоголя.

В Беларуси 20 тыс. смертей связываются с заболеваниями, обусловленными вредным потреблением алкоголя. Это больше, чем смертей от табака, отметил Валентин Русевич. К причинам смерти, связанным с вредным потреблением, относятся сердечно-сосудистые (11 тыс. смертей), смертность от внешних причин (порядка 6 тыс), от цирроза печени (более 1000 в год), от онкологических заболеваний (свыше 1000). ВОЗ связывает с потреблением алкоголя восемь видов рака.