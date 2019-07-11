Генеральный директор ОАО «Керамин» стал лауреатом конкурса «Человек Дела» в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках». Александр Яновский не впервые участвовал в церемонии вручения «Оскара» белорусского бизнеса – он уже был отмечен на конкурсе «Человек Дела» как руководитель концерна «Амкодор».

Яновского называют совестью отечественного бизнеса, руководителем высочайшего уровня, он сам считает себя убежденным рыночником. Поэтому «Народная Воля» поинтересовалась его мнением по поводу недавних громких арестов директоров крупных промышленных предприятий.

– Александр Владимирович, на ваш взгляд, почему такая беда случается с директорами? Некоторые говорят, что проблема в не очень высоких зарплатах директорского корпуса: мол, все живые люди, нужно думать о завтрашнем дне…

– Некоторых из тех, о ком вы говорите, я лично знаю, причем не одно десятилетие. Главное, что человек нарабатывает в своей жизни, – это репутация. И никакие деньги не смогут минимизировать ее потерю. Особенно когда речь идет о каких-то тысячах рублей, какие-то суммы смешные называются… Я просто этого не понимаю и не всегда верю, что эти сведения объективны. Умеют наши правоохранительные органы подавать информацию! Я не специалист, конечно, но посмотрите: у нас задержанные могут годами сидеть в следственном изоляторе. Но если у правоохранительных органов есть информация о совершении преступления, почему годами нужно доказывать, что это произошло? Наверное, что-то там не совсем объективно. Это я говорю в отношении тех людей, которых знаю…

Интервью Марины Коктыш с Александром Яновским читайте в «Народной Воле» за 12 июля