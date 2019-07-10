В апреле 2000 года в Бобруйске органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту убийства 69-летней местной жительницы. Тело женщины с колото-резаным ранением шеи обнаружено в ванне по месту ее жительства.

Установлено, что женщина была очень коммуникабельна и легко заводила знакомства. В ходе следствия были отработаны более 80 человек из числа знакомых погибшей, однако их причастность к убийству не была установлена, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Спустя 19 лет оперативными сотрудниками получена информация о возможной причастности к совершению данного преступления двоих жителей Минска, которые на момент совершения убийства были несовершеннолетними и находились в розыске за разбой. Установлено, что один из них умер в 2008 году. Другой мужчина в июне был задержан по подозрению в совершении убийства женщины.

Следователи установили причастность мужчины к совершению убийства. В том числе, установлено совпадение его генотипа с генотипом, обнаруженном на изъятом с места происшествия объекте.

В ходе допроса 36-летний подозреваемый пояснил, что весной 2000 года на железнодорожном вокзале в Минске он и его товарищ, который к настоящему моменту умер, познакомились с потерпевшей, которая пригласила их к себе в гости в Бобруйск. Через несколько дней молодые люди приехали к женщине домой, где распивали спиртные напитки. Со слов допрашиваемого, в ходе распития его товарищ нанес потерпевшей ножевое ранение, от которого женщина скончалась на месте происшествия. Тело потерпевшей они поместили в ванну, наполненную водой, после чего сложили в сумки имущество убитой и покинули квартиру.

В отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. В настоящий момент продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данного преступления.