Главное следственное управление Следственного комитета (СК) сообщило о завершении расследования громкого уголовного дела о педофилии.

Главным обвиняемым стал 40-летний мужчина, житель Минска, который ещё в 2015 году познакомился с двумя сестрами, жительницами Новополоцка и их дочерьми, 2011 и 2013 года рождения.

Ранее СК сообщал о том, что с одной из женщин он вступил в интимные отношения. А затем предложил сестрам зарабатывать деньги на их дочерях, на что женщины согласились.

Мужчину обвиняют в изготовлении порнографических материалов и сексуальной эксплуатации детей.