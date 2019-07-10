Советская атомная субмарина «Комсомолец» затонула в 1989 году. На месте ее гибели обнаружена возможная утечка радиации, сообщает норвежское телевидение.

В Норвежском море исследователи обнаружили возможную утечку радиации на месте гибели советской атомной подводной лодки K-278 «Комсомолец», сообщил норвежский телеканал TV2 вечером во вторник, 9 июля.

В сообщении говорится, что 8 июля специалисты с исследовательского судна «G.O. Sars» взяли пробы воды из вентиляционной трубы затонувшей субмарины. Предварительное исследование показало, что в одной из проб уровень радиации в 100 тыс. раз превышает уровень радиации в чистой морской воде. В целом, исследователи взяли три пробы воды, в двух других пробах превышения уровня радиации не выявлено.

Угрозы рыболовству нет

Глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал отметила, что это предварительные результаты, все образцы будут направлены на дополнительную экспертизу после окончания экспедиции. Она также подчеркнула, что утечка радиации не угрожает рыболовству в этом районе.

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» с повышенной глубиной погружения затонула 7 апреля 1989 года после пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Реактор подлодки заглушили, но в торпедных аппаратах остались противолодочные ракеты с ядерной боевой частью.