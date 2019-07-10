9 июля в Чаусах (Могилевская область) покончил с собой мастер местного хлебозавода, сообщает Telegram-канал Nexta.

Известно, что 42-летний мужчина повесился.

Ранее сообщалось, что 4 июля 2019 года на Чаусском хлебозаводе местного райпо погибла рабочая, которую смертельно травмировало тестосмесительной машиной.

Погибший мастер допрашивался в рамках расследования трагического случая. Именно он занимался техническим обслуживанием агрегата, который травмировал женщину.

Официальной информации о суициде пока не поступало.