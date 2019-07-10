Независимый эксперт по кибербезопасности Барак Тавили (Barak Tawily) обнаружил способ, с помощью которого злоумышленники на протяжении 17 лет могли получать доступ к файлам на компьютере через уязвимость в браузере Mozilla Firefox.

В своем блоге он рассказал, что для этого используется вредоносный HTML-файл. Тавили пояснил, что Firefox — единственный из основных браузеров, в котором до сих пор используется ненадежная реализация механизма для открытия в браузере файлов, хранящихся на компьютере или в локальной сети через схему URL «file://».

Эксперт продемонстрировал, как благодаря комбинации приемов ему удалось получить список файлов из той же папки, куда был загружен вредоносный HTML-файл, а также отправить собранные данные на удаленный сервер.

Для реализации атаки нужно убедить жертву загрузить и открыть вредоносный HTML-файл в браузере Firefox и кликнуть на фальшивую кнопку. Процесс занимает несколько секунд и незаметен для пользователя.

Тавили сообщил о проблеме инженерам Mozilla, однако в компании, судя по всему, не планируют как-либо решать вопрос с уязвимостью. Он добавил, что нашел сообщение о наличии уязвимости, написанное еще 17 лет назад.

Ранее эксперты по кибербезопасности Раймонд Хилл и Майк Кукец признали опасным популярное расширение для браузера Mozilla Firefox под названием Web Security. По их словам, расширение делало возможным передачу информации о посещенных сайтах пользователей третьим лицам.